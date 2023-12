Les feux de l'amour - Episode du 20 décembre 2023

Nikki a une discussion avec Adam car elle s’inquiète pour Victor. Sally fait une proposition à Tara pour se débarrasser de Summer, mais elle la décline. Ashland invite Victoria à New York, mais elle refuse. Ashland arrive chez les Abbott pour parler à Kyle et Tara, sans avocat. Rey insiste pour maintenir le voyage à Miami, même si Sharon hésite à cause de Faith. Phyllis a du mal à comprendre que Nick veuille travailler avec son père et Adam. Nick souhaite laisser une chance à son frère de devenir meilleur. Adam rend visite à Chelsea à l’hôpital psychiatrique.