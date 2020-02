Les feux de l'amour - Episode du 20 février 2020 - Premières minutes

Victoria et William dînent ensemble et se rapprochent. Kendall semble avoir un faible pour Reed. Jack reproche à Ashley d'avoir invité Ravi à l'accompagner à New York sans l'avoir consulté. Après en avoir discuté avec Phyllis, Jack met en garde Ashley quant à une éventuelle relation amoureuse avec Ravi. Cette dernière le prend mal. Nick informe Victor que Chloe a tué Adam. Victor accuse le coup et s'en veut terriblement. Il finit par avouer son complot avec Chloé à Victoria et Nikki. Cette dernière est très furieuse contre lui...