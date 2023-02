Les feux de l'amour - Episode du 20 février 2023 - Premières minutes

Victor a été contraint d’avouer à Adam que c’est lui qui a tué A.J. Montalvo étant petit. Adam ne croit pas un mot des dires de Victor et Chelsea ne comprend pas les intentions du patriarche. Mariah et Théo ont une conversation à cœur ouvert au sujet de leurs mères et du licenciement de ce dernier. Lily et William expliquent à Amanda la direction qu’ils souhaitent prendre à la tête du service médias de Chancellor Communication.