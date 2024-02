Les feux de l'amour - Episode du 20 février 2024

Lily et William souhaitent passer des vacances avec tous leurs enfants réunis. Retenue prisonnière, Mariah essaie de tenir le coup. Tessa décide de demander de l’aide à Rey pour la retrouver. Abby se lamente de l’absence de Chance auprès de Devon. De retour de Los Angeles, Phyllis tente de dissuader Lauren d’acheter l’entreprise de Tara. Lauren reconnaît qu’elle a du mal à mettre la main sur les documents financiers de l’entreprise. Phyllis souhaite aussi convaincre Jack que Sally et Tara collaborent chacune aux projets de l’autre, ce qui a déclenché le départ de Summer. Elle fait croire que Sally a avoué son plan et impliqué Tara. Jack interroge Tara, qui accuse Phyllis et Sally de mentir.