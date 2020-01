Les feux de l'amour - Episode du 20 janvier 2020 - Premières minutes

Devon et Hilary ne savent plus où ils en sont après le baiser qu'ils ont échangé. Il propose à Jill de l'aider financièrement, mais elle refuse. Lily s'inquiète que Cane la laisse seule avec Colin. Mariah et Hilary posent lors d'une séance photo pour l'émission. Phyllis prévient Ravi que ses sentiments pour Ashley ne sont pas réciproques et Abby incite sa mère à lui parler avant qu'il ne se fasse des idées. Jordan demande à Devon si ça le dérangerait qu'il invite Hilary à boire un verre. Abby demande à Neil de revenir travailler pour Newman. Colin trouve comment rembourser Jill, qui est émue de retrouver la bague que Phillip lui destinait avant sa mort.