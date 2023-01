Les feux de l'amour - Episode du 20 janvier 2023

Victoria décide de retourner au travail, mais elle se rend compte qu’elle a trop présumé de ses forces. Elle demande du soutien à Nick, Nikki et Sharon. Jack quitte Jabot pour s’occuper de sa mère et laisse Kyle diriger. Les relations entre Théo et Kyle sont toujours aussi tendues. Jill rachète les locaux d’Etalon noir à Nick pour y installer Chancellor Comm.