Les feux de l'amour - Episode du 20 juillet 2020

Victoria peut compter sur William pour tenter de sauver Pêche d’enfer, au grand désespoir de Phyllis qui sent leur couple battre de l’aile. Abby questionne sa mère sur Brent Davis. Mariah n’a pas pardonné à Devon de lui avoir fait faux-bond pour passer la soirée en compagnie d’Hilary. Victoria apprend à sa mère qu’elle soupçonne Phyllis et Jack de s’être alliés pour se débarrasser de leur rivale. Nikki va aussitôt faire une mise au point avec ce dernier. Tessa apprend une bonne nouvelle pour sa carrière, mais elle continue de s’inquiéter pour sa sœur. Sharon et Scott se rendent au domicile d’Alice Johnson.