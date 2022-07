Les feux de l'amour - Episode du 20 juillet 2022 - Premières minutes

C’est l’ouverture du Grand phénix : la bande d’influenceuses de Théo est là pour faire parler de l’événement sur les réseaux sociaux. A la grande surprise de tous, Phyllis arrive. Elle félicite Abby et Chelsea. Lola pousse Rey à aborder des femmes, mais il n’est pas très à l’aise. Kyle appréhende cette soirée avec Théo. Il lui confie que Zoé n’a pas intérêt à faire de vagues. Hélas, elle profite d’un moment de pagaille pour verser de la poudre dans des pichets. Victor est victime d’un malaise au Néon écarlate. Nate est confiant en attendant le résultat d’une prise de sang, mais Nikki préfère ne pas assister à l’inauguration. Pour lui remonter le moral, elle demande au cuisinier de lui préparer son plat préféré, mais Victor ne sait plus ce dont il s'agit. Phyllis et Adam étant également présents au Néon écarlate, ils sont surpris de voir que le changement de dosage ait fait effet si vite. Pour prouver à Phyllis qu’il n’a aucun regret, Adam lui propose un pari : s’il va jusqu’au bout, elle devra exaucer son vœu. Le cas échéant, il devra arrêter sa vengeance contre les Newman. Elle a peur que Summer soit une victime collatérale.