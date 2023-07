Les feux de l'amour - Episode du 20 juillet 2023

Summer, Kyle, Lily et William sont bloqués au sol dans l’avion par une tempête de neige. Lily avoue à Summer qu’elle a une liaison avec William. Faith fait une mauvaise rencontre en la personne d’Adam, revenu à Genoa City sans qu’elle sache pourquoi. Amanda vient sonner à la porte de Naya qui refuse de la laisser entrer, mais accepte de la rejoindre plus tard à Genoa City pour s’expliquer. Victoria est furieuse que son père s’occupe d'Adam et de Chelsea. Elle est aussi en froid avec Nick, qui a pris fait et cause pour Phyllis. Kevin refuse de donner la clé USB à Phyllis et lui conseille d’abandonner sa vengeance contre Victoria. Chloé rend visite à Chelsea.