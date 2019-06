Les feux de l'amour - Episode du 20 juin 2019

Adam est malheureux de ne pas être auprès de son fils le jour de son anniversaire. Chloé pousse Chelsea à emmener Connor à la prison, ce qu'Adam ne souhaite pas du tout. Mariah discute avec Sharon et décide de rendre le bouquet de fleurs qu'elle a volé Chloé. Dylan est suspendu par Paul car il continue d'enquêter sur l'affaire d'Adam. Michael insiste auprès de Paul pour que Kevin effectue des recherches, mais il refuse. Kevin ne veut pas non plus enquêter sur Chloé, qu'il défend. Chelsea fête l'anniversaire de Connor avec Chloé et Bella lorsque Nikki et Victor leur rendent visite. Victor réclame les pages manquantes du journal de Sage à Chloé et la menace.