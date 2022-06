Les feux de l'amour - Episode du 20 juin 2022 - Premières minutes

Abby et Summer se disputent durant la soirée d’enterrement de vie de jeune fille et de garçon de Lola et Kyle. Lola met fin aux hostilités avec un beau discours et la fête peut reprendre. Jack décide de prendre l’avion pour Miami afin de convaincre la mère de Lola d’assister au mariage. Nick rencontre Rey au Society pour lui donner sa version des faits après son altercation avec Adam, ce dernier ayant porté plainte pour coups et blessures. Nick est prêt à tout pour empêcher Adam de dire la vérité à Christian sur sa paternité.