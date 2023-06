Les feux de l'amour - Episode du 20 juin 2023 - Premières minutes

Phyllis étant très stressée à cause de l’hôtel, Nick tient à voir ce qu’il peut faire auprès de Victoria. Il pense l’avoir convaincue de se débarrasser de ce bien. Phyllis est ravie à l’idée de récupérer la totalité de son hôtel, mais Victoria a d’autres projets. Jill sermonne William et repart en Australie. Amanda est furieuse car William lui a caché la vérité. Elle accepte de continuer à être son avocate à condition qu’ils aient uniquement une relation avocat-client. Leur amitié est donc mise en aparté. Abby et Chance profitent de leur lune de miel. Ils décident de s’installer dans le manoir des Chancellor, dès leur retour à Genoa City. Nate et Elena dînent ensemble. Devon les surprend. Du coup, il invite Amanda à dîner chez lui. Lily propose à William d’enquêter sur la personne qui l’a piégé.