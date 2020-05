Les feux de l'amour - Episode du 20 mai 2020

Jordan réconforte Lily, qui a du mal à se remettre de l'infidélité de Cane et de ses mensonges. Matilda et Reed passent du temps ensemble à la piscine du Club, sous le regard furieux de Charlie. Victoria annonce à Cane qu'il est licencié de Pêche d'enfer. Ce dernier essaie de la convaincre de lui donner une dernière chance. Hilary a des doutes sur les sentiments réels de Juliet envers Cane. Celui-ci interrompt leur discussion. Il veut obliger Juliet à aller faire un test de paternité pour s'assurer qu'il est bien le père du bébé. Kevin révèle à Chloé son plan pour échapper au docteur Harris. Paul et Michael s'inquiètent de ne pas avoir de nouvelles de Kevin.