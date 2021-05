Les feux de l'amour - Episode du 20 mai 2021

Phyllis décide d’organiser une fête-surprise sur le yacht en l’honneur de l’anniversaire de William, sans se douter que ce dernier vient de le perdre au jeu. Un article de Scott accuse Victor d’être responsable de la disparition de J.T. et Nikki s’en veut que la faute lui retombe dessus. Sharon tente de la réconforter, mais elle doute que J.T. soit réellement mort. Abby en a assez que son père s’en prenne à Arturo, mais elle déchante en apprenant que ce n’est pas lui qui se cache derrière tout cela. Ashley choisit de quitter la société Newman et de réintégrer Jabot, mais sa décision ne fait pas l’unanimité. Kyle souhaite savoir d’où il vient et il prend les choses en main.