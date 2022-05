Les feux de l'amour - Episode du 20 mai 2022

Sharon et Rey finissent par se réconcilier suite à leur dispute à Las Vegas. Lola reproche vivement à sa mère de s'être remise en couple avec son père et refuse catégoriquement que ce dernier assiste à son mariage. Chelsea apprend qu'Adam a cherché à la faire accuser du meurtre de son mari. Elle le confronte et leur lien semble définitivement rompu.