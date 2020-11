Les feux de l'amour - Episode du 20 novembre 2020

Scott propose à Devon d'acheter Hashtag. Victoria refuse catégoriquement. Abby veut aller à Paris pour travailler avec Lily et oublier Scott. Cane ne veut pas que Lily s'en aille, car il pense que cela brisera leur chance de se remettre ensemble. Comme Mariah et Chelsea s'inquiètent pour Sharon, depuis qu'elle a quitté Scott, cette dernière organise une fête entre filles chez elle et invite Hilary, pour divulguer à tout le monde qu'elle se porte à merveille.