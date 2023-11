Les feux de l'amour - Episode du 20 novembre 2023

Rey découvre que Nick a caché Adam chez Sharon. Il accepte qu’Adam aille à l’hôpital pour effectuer des tests de compatibilité. C’est, en effet, le cas. L’intervention de la greffe de rein est lancée. Juste avant, Faith demande à parler à Adam. Il s’excuse de lui avoir fait du mal et elle accepte de lui pardonner. Rey prévoit d’arrêter Adam à son réveil. Chelsea arrive chez Victor et s’en prend à lui car elle n’arrive pas à joindre son fils. Il la menace d’envoyer Chloé en prison si elle ne passe pas aux aveux. Moïse rate des cours pour être au chevet de Faith lorsqu’elle se réveillera. Sutton et Amanda discutent de l’affaire, ainsi que du déjeuner familial qui a eu lieu. Il lui a apporté des photos de famille. Imani présente des excuses à Amanda et lui propose de l’aider sur l’affaire de Sutton.