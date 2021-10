Les feux de l'amour - Episode du 20 octobre 2021

Nikki, Victoria et Sharon tentent de soutirer des informations à Tessa. N’obtenant pas les réponses qu’elles attendaient, elles la laisse en pleine nature. Mariah vient la chercher. Mariah lui fait d’abord comprendre qu’elle veut la quitter mais finalement, elle refuse de le faire. Charlie est impatient de voir Shauna. Il y a un malentendu entre Rebekah et Nick, à cause du dîner que Phyllis leur a organisé. Phyllis arrive au bon moment dans la chambre. Rebekah, humiliée de ne pas avoir séduit Nick, signe tout de même le contrat. William explique à Jack qu’il y a une chance qu’il se remette avec Phyllis. Au lieu de cela, elle lui annonce que leur histoire est définitivement terminée et elle lui rend ses cinq anneaux en or.