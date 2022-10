Les feux de l'amour - Episode du 20 octobre 2022 - Premières minutes

Phyllis retrouve Nick au Néon écarlate, perdu dans ses pensées. Elle décide de lui changer les idées. Chelsea et Adam se disputent concernant leur organisation et Connor descend de sa chambre en pleurs, leur faisant promettre qu’ils resteront ensemble. Chelsea discute avec Nick. Ils réalisent que la situation n’est pas tenable. Phyllis pose à nouveau des questions à Chance sur son séjour à Las Vegas, mais elle n'obtient aucune nouvelle information. Chance refuse le poste de chef de sécurité du Grand phénix, mais il annonce à Abby qu’il a décidé de s’installer à Genoa City. William et Victoria s’expliquent. Cette dernière lui fait part de ses inquiétudes pour leur couple.