Les feux de l'amour - Episode du 20 octobre 2023

Abby, Devon et Mariah se rendent à l'hôpital afin de passer un test de grossesse et attendent impatiemment les résultats qu'Elena doit leur apporter. Amanda reçoit quant à elle la visite de Naya, peu de temps après celle de Sutton. Ashland Locke demande à Kyle de l'appeler, ce qu'il fait aussitôt. Lauren annonce à Jack que les tensions entre Summer et Sally ne se sont pas dissipées et l'encourage à interroger Sally à ce sujet. Summer en veut à sa mère d'être intervenue auprès de Lauren, ce que Phyllis cache ensuite à Nick. Par ailleurs, celui-ci ne sait pas comment gérer la gratitude qu'il ressent vis-à-vis d'Adam. Ce dernier demande à Sharon de l'aider à prouver son innocence et l'envoie voir Chelsea, qui tente d'élaborer un plan avec Chloé.