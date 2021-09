Les feux de l'amour - Episode du 20 septembre 2021

La montre trouvée par Arturo pourrait aider Rey à ne pas clôturer son enquête avant d’avoir enfin une réponse, mais l’ambiance est toujours tendue entre les deux frères sans qu’Abby ne comprenne pourquoi. Jack s’aperçoit que Phyllis et Nick ont passé la nuit ensemble. Kyle essaie de s’acclimater à sa nouvelle supérieure. Cane propose à Matilda et Charlie de déménager plus près de leur mère, mais Devon désapprouve ce choix.