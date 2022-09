Les feux de l'amour - Episode du 20 septembre 2022

Jack a un long échange avec Théo au cours duquel il lui décrit la personnalité et la vie de Stuart Brooks et de Dina. Kyle et William ne voient pas la générosité de Jack d'un bon œil car ils sont convaincus que Théo a l'intention d'en profiter. De son côté, Lola semble s'identifier à lui, ce qui les rapproche. Victoria craint que William ne soit pas venu à bout de ses vieux démons et confie ses inquiétudes à sa mère.