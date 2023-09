Les feux de l'amour - Episode du 20 septembre 2023 - Premières minutes

Kyle souhaite demander des conseils à son père concernant l’attitude à adopter avec son fils, Harrison. Il interrompt la soirée de Jack et Sally et finalement, il refuse de lui expliquer son problème. Sally tente de devenir amie avec Summer. Adam accepte l’offre de Victor de diriger Cyaxare. Chelsea parvient à se lever, mais le cache à Adam. Victor annonce à Victoria qu’il achète Cyaxare pour mettre Adam à la tête. William appelle Jill pour lui soumettre l’idée d’acheter Cyaxare. Il a besoin de son argent. Même si elle estime qu'il s'agit d'une bonne affaire, elle refuse à cause de la guerre que cela engendrera avec Victor. William propose alors à Lily de trouver un autre investisseur.