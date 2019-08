Les feux de l'amour - Episode du 21 août 2019 - Premières minutes

C’est le troisième anniversaire de la mort de Cordelia. Chelsea confie à Nicholas son sentiment de culpabilité vis-à-vis de Chloé. Nicholas la rassure. Chloé préfère passer la journée seule et Kevin respecte sa décision. William, toujours aussi bouleversé, se demande pourquoi tout le monde est parvenu à surmonter la mort de Cordelia à part lui. Sur les conseils de Jill, Victoria va se montrer présente pour lui. Kevin et Mariah crèvent l’abcès et vont se recueillir ensemble au parc.