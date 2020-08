Les feux de l'amour - Episode du 21 août 2020

Jack annonce à Ashley qu’elle a été élue innovatrice de l’année, comme John autrefois. Victoria et William proposent à Lily de prendre le poste de Cane et Juliet tout en poursuivant son rôle d’ambassadrice de Pêche d’enfer. Hilary tente de convaincre Cane de sauver son mariage, mais celui-ci reste convaincu qu’elle agit dans son intérêt pour éloigner Lily de Jordan. Juliet apprend de la bouche de Charlie que Cane et Lily divorcent. Elle annonce à Cane qu’elle envisage de repartir à Tokyo, mais ce dernier l’en dissuade.