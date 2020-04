Les feux de l'amour - Episode du 21 avril 2020

Noah laisse L'underground à Nikki et Tessa, qui doivent répéter pour le concert. Nikki éprouve des difficultés. Elle soupçonne Victor de souhaiter la voir se ridiculiser en public. Noah retrouve Sharon et Scott au Néon écarlate et leur fait part de ses inquiétudes vis-à-vis de sa relation avec Tessa. Paul annonce à Kevin que son congé a été accepté. Kevin compte en profiter pour essayer de retrouver Chloé, qui a fait croire à sa mort sous les ordres de Victor, grâce à l'adresse qu'elle lui a laissée. Jack tente de découvrir pourquoi Dina ne veut pas rester plus longtemps à Genoa City.