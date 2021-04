Les feux de l'amour - Episode du 21 avril 2021

Nicholas et Sharon s’inquiètent du procès intenté par Victor pour obtenir la garde de Christian. Afin qu’il ne puisse pas utiliser le passé de Sharon contre eux, elle propose à Nicholas de rompre temporairement, mais il refuse. Michael leur propose d’avoir recours à une médiation, ce que Nicholas accepte. Jack et Dina profitent d’une accalmie dans ses problèmes de mémoire pour passer un moment ensemble et parler du père biologique de Jack. Si Dina n’arrive pas à se souvenir de son nom, elle lui raconte leur rencontre. Lily découvre Shauna dans la chambre de Charlie. Elle appelle Cane pour trouver une solution. Shauna ne peut retourner chez sa tante, qui ne veut pas d’elle. Hilary lui propose alors de l’héberger.