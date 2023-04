Les feux de l'amour - Episode du 21 avril 2023 - Premières minutes

Nikki s’inquiète de ce que pourrait faire Victor et demande de l’aide à Nick. Il se rend chez Chelsea avec Adam, pour la convaincre de quitter Genoa au plus vite. Adam est en colère contre Chelsea car elle refuse de le laisser gérer cette situation seul. Elle lui annonce ensuite vouloir partir. William est persuadé qu'Adam est responsable de la panne de courant chez Chancellor Communications, et qu'il s’est également introduit dans sa chambre pour chercher des documents l’incriminant. Lily propose à William de traiter d'autres sujets. Phyllis apprend que son emprunt a été racheté par la holding Ponte Vecchio, et finit par comprendre qu’il s’agit de Victoria. Nick voit que Phyllis a des soucis, mais elle refuse de lui en parler. Abby et Chance passe la journée ensemble, en amoureux.