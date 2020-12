Les feux de l'amour - Episode du 21 décembre 2020

Phyllis expose à William sa théorie selon laquelle Chelsea aurait volé des articles de Chelsea 2.0 et créé le site miroir pour les revendre. Certaine de son intuition, elle va voir Chelsea pour tenter de la faire avouer. William part soutenir Traci, exaspérée par le comportement d'Ashley et Jack. Ils sont surpris de recevoir un appel vidéo tardif de Dina, qui est en France avec Abby. Dina souhaite vivement voir Ashley et Jack. En revanche, elle semble avoir oublié l'existence de Traci. Devon convie Mariah, Hilary et Tessa au Belvédère pour entendre leurs idées à propos de l'avenir de G Buzz au sein du groupe Hamilton-Winters. Leur discussion est interrompue par Noah, venu profiter du bar alors qu'il est en repos.