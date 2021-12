Les feux de l'amour - Episode du 21 décembre 2021

Sharon prévient Nicholas que Rey a entendu l'enregistrement dans lequel Victor et lui parlent de la mort de J.T. Suite à cette nouvelle preuve, Michael annonce à Victor, Nikki et Nicholas que le procès de Victor aura lieu le lendemain. Mariah rencontre Summer et Kyle à L'athletic club. Elle lui reproche de prendre un café avec Summer alors que celle-ci a causé sa dispute de la veille avec Lola. Cette dernière demande conseil auprès d'Abby, qui l'encourage à ne pas changer ses convictions pour se réconcilier avec Kyle. Plus tard, elle écoute à contrecœur Mia, qui lui conseille l'inverse.