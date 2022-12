Les feux de l'amour - Episode du 21 décembre 2022 - Premières minutes

Phyllis explique à Chelsea qu’elle souhaite ses parts de l’hôtel pour garder le silence et qu’Adam n’aille pas en prison. Chelsea n’ayant pas le choix, elle l’annonce à Abby, qui est folle de rage. Sharon revient de sa deuxième séance de chimiothérapie. Elle insiste pour aller au gala des Newman. Durant la soirée, elle souffre de nausées. Nikki la croise, réalise qu’elle ne va pas bien et lui pose des questions. Nikki rentre tout juste de Londres. Ce voyage est lié à la surprise qu’elle fait à Victor : la présence de Matt et Julia. Phyllis annonce à Chance qu’elle souhaite la totalité de l’hôtel. Jusque-là, la soirée se déroule sans encombre.