Les feux de l'amour - Episode du 21 décembre 2023

Michael est convaincu que Chelsea avait un complice et insiste auprès de Rey pour que ce dernier continue d'enquêter. Adam annonce à Chelsea le retour de Connor à Genoa City, mais il préfère que leur fils ne la voie pas tant qu'elle est internée. Chloé accepte enfin l'offre d'emploi de Newman Media, à la grande surprise de Chelsea. Kyle et Tara tentent de convaincre Ashland que son ultimatum n'est pas raisonnable et il finit par leur faire une nouvelle proposition. Sally tente de le convaincre de faire engager Summer en Italie afin qu'elle quitte la ville. Nikki essaie de découvrir l'identité du mystérieux prétendant de Victoria. Lorsqu'elle apprend qu'il s'agit d'Ashland, elle tente de la dissuader de l'accompagner à New York.