Les feux de l'amour - Episode du 21 février 2020 - Premières minutes

William rend service à Victoria et emmène Reed à son examen de conduite. Ce dernier obtient son permis et a hâte de faire la fête pour son anniversaire. Nikki explique à Victoria et Nicholas qu'ils ne doivent pas dire un mot au sujet de ce que leur père a fait, afin d'éviter toute retombée. Gloria est bouleversée pour Kevin. Jack tente de la réconforter. Phyllis les surprend enlacés, ce qui lui déplaît fortement. Lauren tente de convaincre Phyllis de fréquenter Scott. Nikki a une discussion franche avec Victor. Chelsea et Nick font la paix.