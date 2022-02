Les feux de l'amour - Episode du 21 février 2022 - Premières minutes

William est ravi d’être de nouveau proche de Victoria. Traci et Jack essaient de modérer son enthousiasme. Cane fait des excuses à William. Traci tente de l’aider à se sortir de ses mensonges perpétuels pour reconquérir Lily. Ana et Jett acceptent de chanter en duo pour l’ouverture du restaurant. Devon invite Elena à cette soirée. Nikki apprend par Victoria que Victor se trouve à Las Vegas. En fouillant dans son bureau avec sa fille, elle découvre qu’il a consulté un psychiatre. Jack voit une jaquette que Traci tente de lui cacher. On distingue sur celle-ci Dominique avec un mannequin et l’inscription «Roi de Coeur» par Ma Beauté. Il est blessé par ce coup porté par Ashley. William souhaite offrir une bague à Victoria.