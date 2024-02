Les feux de l'amour - Episode du 21 février 2024

Phyllis est prête à prendre tous les risques pour enquêter sur Tara, mais Nick, qui lui a assuré son soutien, la met en garde. Elle s'obstine et essaie de pirater l'ordinateur de Tara. Amanda invite Naya et Imani au restaurant pour discuter de l'affaire concernant Sutton. Leurs relations pourraient évoluer. Victoria donne une réponse à Ashland au sujet de sa demande en mariage. Kyle arrache les mots de la bouche de Summer par téléphone sur la raison qui l'a fait partir et s'empresse d'aller voir Tara pour lui demander des comptes.