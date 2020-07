Les feux de l'amour - Episode du 21 juillet 2020

Phyllis et Victoria ont une violente dispute dans l'ascenseur. Victoria la met en garde sur la suite des événements. Prête à tout pour sauver son couple, Phyllis veut rapidement anéantir Pêche d'enfer. Sharon reste persuadée qu'Alice fait partie d'un réseau de pédophilie, malgré les réserves de Scott. Mariah avoue à Tessa que sa relation avec Devon bat de l'aile. Dina confie à Graham l'analyse marketing de Jabot car elle a pris du retard. Ashley l'apprend grâce à Ravi et s'inquiète que sa mère lui ait divulgué des informations confidentielles. William et Victoria décident d'oublier leur baiser, mais la jeune femme semble décidée à le faire douter de ses sentiments.