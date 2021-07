Les feux de l'amour - Episode du 21 juillet 2021 - Premières minutes

Devon se sent coupable de ne pas avoir plus aidé Lily à éviter la prison, sans lui pardonner ce qu’elle a fait. Cane et les jumeaux tentent de faire face à l’emprisonnement de Lily. Summer rentre de croisière et confronte sa mère, la menaçant de tout révéler concernant sa liaison. Phyllis est agréablement surprise de l’attention que Kyle porte à Dina. Lorsqu’elle se retrouve seule avec elle, Dina s’enfuit et Kyle la retrouve. Tessa débute son service au bar et elle est vite dépassée. Elle demande à Devon de lui prêter les 20 000 dollars qu’elle doit pour sa sœur.Lily est dévastée d’être en prison.