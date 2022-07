Les feux de l'amour - Episode du 21 juillet 2022

Pendant la soirée d’inauguration du Grand phénix, les invités sont drogués à leur insu. Avant que les effets ne se révèlent, une énième dispute éclate entre Théo et Kyle quand Summer annonce une bonne nouvelle pour Jabot. Phyllis, qui n’a pas bu la boisson contaminée, s’efforce de comprendre les étranges comportements des autres. Sous l’influence du psychotrope, Summer embrasse Kyle. Devon se sent mal. Sharon s’excuse auprès de Rey avant de perdre connaissance. C’est la panique pour Abby et Chelsea. Rey appelle ses collègues et l’enquête commence. Paul ordonne la fermeture immédiate du Grand phénix.