Les feux de l'amour - Episode du 21 juillet 2023 - Premières minutes

Abby ne comprend pas pourquoi elle n’est pas encore enceinte bien que Chance lui dise qu’il est trop tôt. Naya décide d’aller chez Samantha et de tout lui raconter sur le secret de sa naissance. Mais le récit est dur à entendre pour Hilary. Sa génitrice n’a aucun regret. Imani finit par les interrompre et Naya lui apprend qu’Amanda est sa sœur. Furieuse, Imani refuse de le croire et emmène sa mère. William présente enfin des excuses sincères à Summer pour avoir passé la nuit avec elle. Mais Lily, qui ne dormait plus, entend la nouvelle et elle est très choquée, malgré le désir de sincérité de William envers elle.