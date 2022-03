Les feux de l'amour - Episode du 21 mars 2022 - Premières minutes

Adam rencontre Nick puis, Victor l’installe sur la propriété. Adam demande à Sharon de voir sa maison, espérant que cela déclenche des souvenirs dans sa mémoire. Nikki, Victoria et Nick sont inquiets de la présence d’Adam à Genoa City. Au lendemain d’une soirée agitée, Summer a une réunion de travail avec Kyle et Jack. Kyle lui demande une fois encore de le laisser tranquille puis, après son départ, Summer raconte à Jack que Phyllis a tenté de s’introduire dans le système informatique d’Abbott. Lauren recommande à Phyllis de monter son entreprise et d’oublier Jabot et sa vengeance. Lola et Kyle pique-niquent au parc et Kyle propose à Lola de s’installer avec lui dans le même appartement. Une fois seul, Adam ouvre un sac de voyage rempli de billets puis, il le cache dans un buffet et envoie un message dans lequel il confirme qu’il est à Genoa City où "tout se passe en douceur".