Les feux de l'amour - Episode du 21 novembre 2023

A l’hôpital, Adam et Faith sont au bloc opératoire. Sharon et Nick attendent ensemble et Sharon en profite pour le questionner sur le futur d’Adam. Ils sont soulagés quand Nate vient les prévenir que la greffe s’est bien passée. Nikki et Phyllis sont dans la salle d’attente. Mariah les rejoint et échange avec Nikki sur la notion de famille tandis que Phyllis se confie sur un souvenir douloureux. Rey se rend chez Victor et se retrouve face à Chelsea, prête à passer aux aveux. Victor appelle le docteur Hedges, qui juge l’état de santé de Chelsea inquiétant et la fait interner, lui évitant ainsi la prison.