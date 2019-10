Les feux de l'amour - Episode du 21 octobre 2019 - Premières minutes

Sharon et Dylan souhaitent entamer une nouvelle page de leur vie après le refus du juge de leur accorder un droit de visite auprès de Christian. Nick explique à Victoria qu'il s'est senti délaissé par leur mère tout au long de l'audience, mais cette dernière souhaite lui présenter des excuses et lui expliquer les raisons qui l'ont poussée à soutenir Dylan. Jill, puis Victoria, poussent William à se rendre au petit déjeuner en famille des Abbott, auquel Traci l'a invité. Ashley, Traci et Abby essaient de raisonner Jack. Victoria n'a toujours pas annoncé la rupture de ses fiançailles avec Travis à ses parents.