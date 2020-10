Les feux de l'amour - Episode du 21 octobre 2020 - Premières minutes

Nikki et son fils découvrent que la ville compte vendre le parc Chancellor à un promoteur immobilier dans le plus grand secret et en informent respectivement Esther et Chelsea. Nikki tombe alors nez à nez avec Kevin et le soupçonne d'avoir travaillé pour Victor. Christine et Paul cherchent de nouvelles pistes pour prouver un quelconque lien entre Victor et Zack. Scott emménage chez Sharon, mais il rejoint vite Abby au bureau pour regarder en direct l'interview de Tessa dans "L'Heure d'Hilary", suite à son arrestation. Tessa reproche à Mariah d'avoir révélé son secret à Hilary, mais il s'avère que c'était Devon, dans le but de redorer l'image de Tessa.