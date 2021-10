Les feux de l'amour - Episode du 21 octobre 2021

Prise de panique, Nikki passe la nuit chez Victoria après lui avoir montré les vêtements que portait J.T. au moment de sa mort. Mais l’arrivée de Reed les interrompt. Il veut aller trouver Rey pour en savoir plus sur la mort de son père. Victoria et Nikki tentent de le dissuader. Il apprend que la police n’a pas retrouvé le corps de J.T. Abby aimerait ouvrir un restaurant-club, mais Nick refuse de l’aider. Elle décide d’en parler à Devon. William se demande si Phyllis n’éprouve pas encore des sentiments pour lui et Jack tente de lui faire comprendre que c’est inutile. Phyllis, qui veut détourner les soupçons, affirme que c’est peut-être Victor qui l’a tué, ce qui révolte Victoria . Nikki avoue à Jack qu’elle a bu un peu de vin. Jack propose un rendez-vous à Kerry.