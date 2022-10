Les feux de l'amour - Episode du 21 octobre 2022

William et Amanda continuent de faire connaissance. William est intrigué par l’avocate, mais il a préparé une surprise pour Victoria à la maison. Il aimerait que sa femme lui dise qu’il n’a pas besoin de faire autant d’efforts pour qu’elle l’aime… Alors qu’une longue nuit de travail attend Summer et Kyle chez Jabot, Lola et Théo discutent au restaurant. Théo est heureux de goûter les nouveaux plats de Lola. De leur côté, Devon et Elena décident de ne plus rien se cacher. Devon continue pourtant d’enquêter sur le passé d’Amanda...