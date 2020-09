Les feux de l'amour - Episode du 21 septembre 2020 - Premières minutes

Reed, Matilda et Charlie sont enfermés dans le bureau de L'underground alors que l'incendie fait rage dans le club. Cane est mort d'inquiétude et veut à tout prix pénétrer dans le bâtiment. William parvient à faire sortir les enfants. Mariah confie à Sharon qu'elle aime Tessa. Sharon lui conseille d'avouer ses sentiments, mais Tessa souhaite garder Mariah comme amie. Hilary se dispute avec Jordan qui la trouve arrogante et superficielle. Elle lui jette un verre d'eau au visage.