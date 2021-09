Les feux de l'amour - Episode du 21 septembre 2021

La reprise de la relation entre Phyllis et Nick créée des tensions. William a de plus en plus de mal à travailler avec Phyllis, malgré les efforts de Jack pour apaiser les tensions. Kyle voit enfin une opportunité de mettre ne avant ses compétences, grâce à l’aide de Summer qui s’implique au maximum pour aider sa mère. Sharon et Victoria sont de plus en plus inquiètes face à la détermination de Rey pour découvrir ce qui est arrivé à J.T.