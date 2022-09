Les feux de l'amour - Episode du 21 septembre 2022 - Premières minutes

Devon rentre chez lui après son voyage en Thaïlande pour voir Tucker et retrouve Elena. Il revient sans en savoir plus. Nate met les choses au clair avec Cane concernant l’héritage et Devon. Adam rencontre Théo et le met en garde sur ses intentions futures, maintenant qu’il fait partie de la famille Abbott. Chelsea insiste pour qu’Adam quitte la ville avec Connor. Elle essaie de les éloigner à cause de Simon, qui la menace. Elle tient tête à Simon, pensant arriver à gérer le problème toute seule. Théo pense à son père, Eric. Il se sent seul et perdu. Amanda continue de gérer le dossier de Cane et celui de Nate. Cane annonce à son fils qu’il touche l’héritage de Katherine.