Les feux de l'amour - Episode du 21 septembre 2023 - Premières minutes

Chloé rend visite à Chelsea et découvre que son amie a retrouvé la parole, mais cette dernière préfère le cacher à Adam. Celui-ci a quant à lui rendez-vous avec Victor au Society afin d'accepter sa proposition d'être nommé à la tête de Cyaxare. Victoria annonce à sa mère qu'elle compte également acquérir l'entreprise d'Ashland Locke, tout comme William et Lily, qui cherchent désespérément un investisseur, et auxquels Jack pourrait alors s'associer. Enfin, Sharon découvre qu'une statuette qui lui avait été offerte par Adam a disparu et sollicite l'aide de Faith, alors que Rey insiste pour qu'ils débutent une thérapie de couple.