Les feux de l'amour - Episode du 22 août 2023

Mariah arrive à l'improviste chez Abby et Chance pour leur poser quelques questions suite à leur proposition de devenir leur mère porteuse. Devon demande quant à lui des explications à Elena au sujet de la relation qu'elle entretenait avec Nate, tandis que William et Victoria font le point sur la leur. Sally se retrouve coincée chez Jack à cause d'une tempête et doit donc passer la nuit sur place. Pendant ce temps, William et Summer sont eux coincés chez Jabot.